В посёлке Лукново Вязниковского района в этом году построят новые очистные сооружения. Общая сумма...

В посёлке Лукново Вязниковского района в этом году построят новые очистные сооружения.Общая сумма средств превысит 20 миллионов рублей. Из них два с половиной миллиона - это деньги районного бюджета.В прошлом году модернизация линий водоснабжения завершилась в Чудинове, Сергиевых Горках, Симонцеве, поселке Центральный и нескольких других населенных пунктах, сообщает Вязниковская газета Маяк. Отремонтировано 24 участка водопроводных сетей протяжённостью более 7-ми километров. Эти работы выполнены в рамках госпрограммы по модернизации коммунальной инфраструктуры.