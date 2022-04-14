В ролике призывали к активным действиям против мигрантов.

Жителя Суздаля оштрафовали за экстремистский ролик «Вконтакте». Об этом редакции «33Live.Ru» рассказала официальный представитель прокуратуры Владимирской области Татьяна Логинова.Сотрудники ведомства и УФСБ залогинились в соцсети и начали отсматривать видеозаписи пользователей. Один из них в своём аккаунте в 2012 году опубликовал видео, которое признано экстремистским.«В нём содержится негативная информация о мигрантах, представителях этнических групп, направленная на побуждение к конкретным действиям против них, а также данные об исключительности русских и их превосходстве над другими этносами», - пояснили в прокуратуре.На владельца страницы завели административное дело. По результатам рассмотрения материалов его оштрафовали.