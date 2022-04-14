Вязниковский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении председателя ТСЖ, обвиняемого в...

Вязниковский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении председателя ТСЖ, обвиняемого в присвоении и растрате вверенного ему имущества с использованием своего служебного положенияПо версии следствия, он перечислил на личный банковский счет денежные средства, являющиеся взносами собственников жилых помещений на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а затем обналичил их и распорядился по своему усмотрению.Обвиняемый, будучи председателем ТСЖ, выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. Собственниками квартир выплачивались взносы на капитальный ремонт в многоквартирном доме, которые в целях получения дополнительного дохода перечислялись на банковский счет АО «Россельхозбанка».В связи с необходимостью закрытия данного счета накопленная сумма в размере более 50 000 рублей была перечислена на личный банковский счет председателя, открытый в том же банке, и должна была расходоваться на оплату работ капитального ремонта.В мае 2019 г. обвиняемый, используя свое служебное положение, не получив одобрения членов правления ТСЖ, осуществил безналичный перевод более 45000 рублей на другой банковский счет, а затем после еще четырех денежных переводов между счетами, обналичил 45498 рублей 31 копейку, которыми распорядился по своему усмотрению.Судебное заседание назначено на 19 апреля 2022 года, сообщает пресс-служба Вязниковского городского суда.Фото: Pexels.com