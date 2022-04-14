Вязниковский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении председателя ТСЖ, обвиняемого в...
Вязниковский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении председателя ТСЖ, обвиняемого в присвоении и растрате вверенного ему имущества с использованием своего служебного положения
По версии следствия, он перечислил на личный банковский счет денежные средства, являющиеся взносами собственников жилых помещений на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а затем обналичил их и распорядился по своему усмотрению.
Обвиняемый, будучи председателем ТСЖ, выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. Собственниками квартир выплачивались взносы на капитальный ремонт в многоквартирном доме, которые в целях получения дополнительного дохода перечислялись на банковский счет АО «Россельхозбанка».
В связи с необходимостью закрытия данного счета накопленная сумма в размере более 50 000 рублей была перечислена на личный банковский счет председателя, открытый в том же банке, и должна была расходоваться на оплату работ капитального ремонта.
В мае 2019 г. обвиняемый, используя свое служебное положение, не получив одобрения членов правления ТСЖ, осуществил безналичный перевод более 45000 рублей на другой банковский счет, а затем после еще четырех денежных переводов между счетами, обналичил 45498 рублей 31 копейку, которыми распорядился по своему усмотрению.
Судебное заседание назначено на 19 апреля 2022 года, сообщает пресс-служба Вязниковского городского суда.
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