На афериста завели уголовное дело по ч.3 ст. 160 УК РФ.

В Вязниках председателя ТСЖ обвиняют в присвоении и растрате денег на капремонт. Об этом рассказали в пресс-службе Владимирского областного суда.По версии следствия, собственники жилых помещений аккумулировали взносы на капремонт на банковском счете «Росссельхозбанка». В связи с необходимостью его закрытия накопленная сумма, 50 тысяч рублей, была перечислена на счет руководителя товарищества. Деньги должны были потратить на ремонт.Однако в мае 2019 года, используя свое служебное положение, не получив одобрения членов правления ТСЖ, мужчина перевёл 45 тысяч рублей на другой счет. Далее деньги еще четырежды перекидывались с одного счета на другой. В результате председатель перевёл их себе и обналичил 45498 рублей 31 копейку.На афериста завели уголовное дело по ч.3 ст. 160 УК РФ.Рассмотрение дела назначено на 19 апреля.