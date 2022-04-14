В Вязниковском районе произошла авария с участием трех небольших грузовиков. Один из водителей скончался на месте ДТП. В среду, 13 апреля, в Вязниковском районе на 290 км трассы М-7 «Волга»

В Вязниковском районе произошла авария с участием трех небольших грузовиков. Один из водителей скончался на месте ДТП. В среду, 13 апреля, в Вязниковском районе на 290 км трассы М-7 «Волга» водитель автомобиля «Газель» 1972 года рождения врезался в такую же машину. Далее, мужчина проехал вперед и врезался в автомобиль «Газон». Олег Лапшин, зам. начальника отдела