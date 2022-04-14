А сейчас экскурс в историю. Суздаль, век двадцатый - восьмидесятый год, весна. Древний город...
<a href="https://33live.ru/novosti/14-04-2022-vesti-vek-dvadcatyj-1980-god-stroitelstvo-glavnogo-turisticheskogo-kompleksa-suzdalya.html" target="_blank">Вести Век двадцатый: 1980 год – строительство главного туристического комплекса Суздаля</a> - А сейчас экскурс в историю. Суздаль, век двадцатый - восьмидесятый год, весна. Древний город...
[url=https://33live.ru/novosti/14-04-2022-vesti-vek-dvadcatyj-1980-god-stroitelstvo-glavnogo-turisticheskogo-kompleksa-suzdalya.html]Вести Век двадцатый: 1980 год – строительство главного туристического комплекса Суздаля[/url] - А сейчас экскурс в историю. Суздаль, век двадцатый - восьмидесятый год, весна. Древний город...