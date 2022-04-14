А сейчас экскурс в историю. Суздаль, век двадцатый - восьмидесятый год, весна. Древний город...

А сейчас экскурс в историю. Суздаль, век двадцатый - восьмидесятый год, весна. Древний город готовится принимать гостей московской летней олимпиады. В городе только что завершилась масштабная реконструкция туристической инфраструктуры - построен главный туристический комплекс Суздаля.