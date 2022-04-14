Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - ТРУДная ситуация В Петушинском районе вышла из...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- ТРУДная ситуацияВ Петушинском районе вышла из берегов Большая Липня. Посёлок Труд затоплен. Глава региона лично прибыл на помощь людям.- Только с конвейераКомфортный общественный транспорт - не роскошь. Как Суздальскому району удалось обновить подвижной состав?- СПОРТадаптацияСпорт, который подстраивают индивидуально под каждого. Что такое адаптивное тхэквандо, и как оно помогает людям с ментальными расстройствами?