Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- ТРУДная ситуация
В Петушинском районе вышла из...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- ТРУДная ситуация
В Петушинском районе вышла из берегов Большая Липня. Посёлок Труд затоплен. Глава региона лично прибыл на помощь людям.
- Только с конвейера
Комфортный общественный транспорт - не роскошь. Как Суздальскому району удалось обновить подвижной состав?
- СПОРТадаптация
Спорт, который подстраивают индивидуально под каждого. Что такое адаптивное тхэквандо, и как оно помогает людям с ментальными расстройствами?