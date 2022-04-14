Смотрите в вечернем выпуске «Вести-Владимир»: - Стой! Утонешь! В грязи - по колено и бампер....

Смотрите в вечернем выпуске «Вести-Владимир»:- Стой! Утонешь!В грязи - по колено и бампер. Почему жителям села Баскаки Суздальского района каждый год только обещают новую дорогу?- Пешком по водеРазлив возле Покрова на Нерли. Какие изменения ждут историко-ландшафтный комплекс в Боголюбове?- Стихи разных летМастер слова и повелитель рифм. Во Владимире прошёл юбилейный творческий вечер поэта Андрея Филинова.