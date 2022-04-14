Смотрите в вечернем выпуске «Вести-Владимир»:
- Стой! Утонешь!
В грязи - по колено и бампер....
Смотрите в вечернем выпуске «Вести-Владимир»:
- Стой! Утонешь!
В грязи - по колено и бампер. Почему жителям села Баскаки Суздальского района каждый год только обещают новую дорогу?
- Пешком по воде
Разлив возле Покрова на Нерли. Какие изменения ждут историко-ландшафтный комплекс в Боголюбове?
- Стихи разных лет
Мастер слова и повелитель рифм. Во Владимире прошёл юбилейный творческий вечер поэта Андрея Филинова.