Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Петушинская Венеция Отрезало в одночасье. Глава региона...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Петушинская ВенецияОтрезало в одночасье. Глава региона Александр Авдеев прилетел в затопленный посёлок Труд Петушинского района.- Гуманитарный груз №3Помощь для города-побратима. Кто собрал гуманитарный груз для жителей города Краснодона в ЛНР?- Только с конвейераПервые в регионе. Как Суздальскому району удалось обновить парк общественного транспорта?