Во Владимир приехали сильнейшие шахматисты из 21 региона страны. Наш регион принимает Чемпионат России по шахматам и шашкам среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Сила духа,

Во Владимир приехали сильнейшие шахматисты из 21 региона страны. Наш регион принимает Чемпионат России по шахматам и шашкам среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Сила духа, ума и логики. На 10 дней Владимир превратился в столицу шахмат и шашек. В регионе стартовал чемпионат страны среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. На состязания съехались представители 21