Может ли наука объяснить, описанное в фэнтези? Участники научно-популярного ток-шоу «Тайны Косого переулка» во Владимире детально разобрали некоторые моменты из знаменитых книг о

Может ли наука объяснить, описанное в фэнтези? Участники научно-популярного ток-шоу «Тайны Косого переулка» во Владимире детально разобрали некоторые моменты из знаменитых книг о волшебнике Гарри Поттере. Почему у многих персонажей книги говорящие имена и фамилии, что значат заклинания, что общего у магической и реальной зоологии и ботаники? Об этом узнали взрослые и юные участники мероприятия.