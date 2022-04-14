Жителя Владимира приговорили к 4,9 годам тюрьмы за смертельное ДТП. Авария произошла 2 января 2021 года. Мужчина был за рулем автомобиля и вез двоих пассажиров. Он ехал по дороге в направлении

Жителя Владимира приговорили к 4,9 годам тюрьмы за смертельное ДТП. Авария произошла 2 января 2021 года. Мужчина был за рулем автомобиля и вез двоих пассажиров. Он ехал по дороге в направлении Камешково со скоростью около 70 км/ч. Во время движения М. не учел дорожные и метеорологические условия и вследствие неверно выбрал скоростной режим, на участке,