Из Владимира в город-молодогвардейцев Краснодон. Наш регион отправил на Донбасс третью машину с...

Из Владимира в город-молодогвардейцев Краснодон. Наш регион отправил на Донбасс третью машину с гуманитарной помощью.Почти 7 тонн. Продукты: от круп до консервов, вода, предметы первой необходимости. Гуманитарную помощь собрали четыре предприятия Города воинской славы Коврова и сотрудники владимирской научно-производственной организации "Крона". Она подведомственна Министерству обороны.Елена Воронова, представитель научно-производственной организации "Крона":- Все до последнего человека, работающие у нас на предприятии считают своим долгом помочь всему Донбассу, потому что как сейчас говорят: "Мы своих не бросаем!"Загружать фуру помогают волонтёры "Единой России". В их числе - и Владислав Курлов.- Сейчас самое главное- это помощь. Помощь жителям ЛНР, ДНР и Украины. Сейчас отправляется третья фура с гуманитарной помощью.Владимирская область отправляет уже третью машину с гуманитарным грузом. Его получат жители Донбасса, которые размещены во временных пунктах Краснодона Луганской области. Краснодон - побратим Коврова. С самого начала специальной военной операции жители нашего региона оказывают помощь Донбассу.Владимир Киселёв, первый заместитель секретаря регионального отделения партии "Единая Россия":- Специальная военная операция, наверное, объединила наш народ, наших людей. И в обществе очень серьёзно поднялся патриотизм. Мы с вами видим, что большое количество граждан сегодня душой переживают за ту ситуацию, которая сегодня развивается на Украине.Впереди- больше тысячи километров пути. Пункт назначения- город молодогвардейцев- Краснодон. Владимирцы направили слова "Родному Донбассу! Не опускайте руки".Мария Платанюк.Вести "Владимир"