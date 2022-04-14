Владимирские гимнасты в составе команды ЦФО-1 одержали победу в командных соревнованиях на...

Владимирские гимнасты в составе команды ЦФО-1 одержали победу в командных соревнованиях на Чемпионате России 2022 в Казани. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Глава города Владимира Андрей Шохин.Владимирские спортсмены завоевали четыре золотые медали. Среди победителей – Кирилл Прокопьев, Владислав Новокшонов, Илья Кибартас и Алексей Ростов. Андрей Шохин выразил благодарность их тренерам – Сергею Федосееву, Игорю Калабушкину, Сергею Башкину, Алексею Бугрову, директору Виталию Иванчуку и всему коллективу МБУ СШОР по спортивной гимнастике им. Н.Г. Толкачёва за подготовку спортсменов. Впереди ребят ожидает личный зачет. Пожелаем удачи нашим спортсменам!Видео: официальный телеграм-канал Главы города Владимира Андрея Шохина