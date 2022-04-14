Владимирские атлеты стали победителями чемпионата России по спортивной гимнастике. Они завоевали первое место в командных соревнованиях. Кирилл Прокопьев, Владислав Новокшонов, Илья

Владимирские атлеты стали победителями чемпионата России по спортивной гимнастике. Они завоевали первое место в командных соревнованиях. Кирилл Прокопьев, Владислав Новокшонов, Илья Кибартас и Алексей Ростов завоевали золотые медали Чемпионата России по спортивной гимнастике в составе сборной команды Центрального федерального округа-1. По сумме всех упражнений победители показали результат 328,225 балла. Второе место заняла сборная Приволжского федерального