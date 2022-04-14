Татьяна Потапова получила условный срок.

Ленинский районный суд Владимира отказался ужесточить наказание бывшему директору ГБУ ВО «Облстройзаказчик» . Ранее она признана виновной во взяточничестве и растрате.Руководя госпредприятием, с сентября по декабрь 2020 года за 80 тысяч рублей мзды она заключила контракты на строительство ФАПов по завышенным ценам. Ущерб от её деятельности составил 1,3 млн рублей.Подсудимая добровольно возместила его и сотрудничала со следствием. В результате женщине дали 4,5 года колонии условно, штраф - 200 тысяч рублей, конфисковали взятку, а также запретили занимать руководящие посты.«Государственный обвинитель, посчитав наказание чрезмерно мягким, обжаловал в апелляционном порядке. Коллегия по уголовным делам Владимирского областного суда оставила без изменений решение коллег первой инстанции», - резюмировали в суде.