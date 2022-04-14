Татьяна Потапова получила условный срок.
Ленинский районный суд Владимира отказался ужесточить наказание бывшему директору ГБУ ВО «Облстройзаказчик» . Ранее она признана виновной во взяточничестве и растрате.
Руководя госпредприятием, с сентября по декабрь 2020 года за 80 тысяч рублей мзды она заключила контракты на строительство ФАПов по завышенным ценам. Ущерб от её деятельности составил 1,3 млн рублей.
Подсудимая добровольно возместила его и сотрудничала со следствием. В результате женщине дали 4,5 года колонии условно, штраф - 200 тысяч рублей, конфисковали взятку, а также запретили занимать руководящие посты.
«Государственный обвинитель, посчитав наказание чрезмерно мягким, обжаловал в апелляционном порядке. Коллегия по уголовным делам Владимирского областного суда оставила без изменений решение коллег первой инстанции», - резюмировали в суде.