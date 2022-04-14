Владимирский сотрудник «Почты России» признан виновным в краже посылок. Судом установлено, что в октябре 2019 г. Н. под вымышленными именами осуществлял заказы дорогостоящих товаров через

Владимирский сотрудник «Почты России» признан виновным в краже посылок. Судом установлено, что в октябре 2019 г. Н. под вымышленными именами осуществлял заказы дорогостоящих товаров через интернет-приложение «Яндекс Маркет». При этом, являясь сотрудником АО «Почта России», он имел доступ к месту хранения невостребованных посылок. Воспользовавшись отсутствием внимания к нему других сотрудников, мужчина вынимал содержимое почтовых отправлений, заменяя