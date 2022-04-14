В 21:38 13 апреля 2022 года во Владимире на Судогодском шоссе загорелся легковой автомобиль у дома...

В 21:38 13 апреля 2022 года во Владимире на Судогодском шоссе загорелся легковой автомобиль у дома 1А.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения, сообщают в пресс-службе МЧС по Владимирской области. Вызов в пожарную охрану был совершён несвоевременно, и на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение автомобиля. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание на площади 6 кв. м. К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, 7 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/