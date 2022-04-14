Такие медали дороже золота. Уже почти год во Владимире работает группа по адаптивному тхэквондо для...

Такие медали дороже золота. Уже почти год во Владимире работает группа по адаптивному тхэквондо для людей с ментальными расстройствами. Направление пока мало известно даже в аутистическом сообществе, но сторонников у него немало. Спортивные адаптивные группы - это не просто физическое развитие, хотя и это, конечно, очень важно. Тхэквондо - особая школа самоконтроля и дружбы. На тренировке побывала Кристина Иванова.Удар в прыжке - самый сложный элемент этого упражнения - сегодня Кириллу дается довольно просто. Хрупкий, но ловкий мальчик - один из лидеров этой команды по тхэквондо. Как и большинство ребят, боевым искусством он занимается с сентября прошлого года. Но уже завоевал несколько медалей на всероссийских турнирах и даже готов рассказать новичкам о сложных корейских терминах.Кирилл Куприянов, спортсмен:- Это команда куг ги, ... , это текун.У Кирилла - синдром Дауна. Генетическое заболевание влияет на мышечное развитие, координацию. Родители это понимают и стараются всей семьей быть ближе к спорту. Кирилл некоторое время ходил в обычную секцию самбо, но угнаться за сверстниками все-таки сложно. В полной мере спортивный талант мальчика раскрылся именно здесь - в группе адаптивного тхэквондо.Мария Куприянова, мама Кирилла:- Трудно было раньше стоять на одной ноге, сейчас он с легкостью это делает, ловкость какая-то появилась - в быту достаточно заметно. То есть, те же штаны надеть он раньше не мог стоя, не держась ни за что, сейчас он это все выполняет.А вот Алёне пока недостает скорости, однако, благодаря врожденному упорству, девочка смогла выучить длинную последовательность ударов. Что уже победа. Следующая случилась на соревнованиях.Наталья Бабошина, мама Алёны:- Мы переживали, как она будет реагировать на все это, сможет ли она выйти, не сможет она выйти...Алена смогла. Спокойно и даже уверенно. Сложнее турниры даются ребятам с расстройствами аутистического спектра. У аутизма много форм. Но главная проблема одна - неспособность заводить и поддерживать общественные связи. Потому каждое занятие - вызов. Турнир - преодоление. Но спустя почти год с медалями на груди ребята понимают, ради чего все это.Мария Черкасова, спортсменка:- Вот этот, который делал, но с выдохом - два раза. Одной, потом другой, левой ногой. Я хотела бы выиграть чемпионат, получить первое место, чтобы мои родители гордились мной.С командой повезло, говорит тренер Кристина Эдуардовна. Она первой в нашей области набрала группу ребят по адаптивному тхэквондо. Сейчас в ней 14 человек. С кем-то до сих пор приходится заниматься индивидуально. Потому что здесь спорт подстраивают под особенности, а не наоборот.Кристина Вязникова, президент федерации тхэквондо ГТФ Владимирской области:- Они не могли стоять на месте, они не могли спокойно что-то делать, чтобы не ответить, чтобы не огрызнуться, чтобы не толкнуть. То есть, у них у кого-то была агрессия, у кого-то наоборот - слишком зажатый, закрытый, кто-то болтал без умолку, вот вообще без остановки. Но потихоньку это все выравнивалось и вот результат. Но результат у нас очень хороший.Нарушить дисциплину смешками и вскриками некоторые могут и сейчас, но с оглядкой на Кристину Эдуардовну. Она - еще один взрослый в их жизни, которому ребята полностью доверяют.Сегодня адаптивное тхэквондо - обычная бесконтактная дисциплина классического тхэквондо, имитация техники. Спортсмены могут получать разряды и звания. А у нашей страны уже даже есть собственный чемпион мира в этом виде боевых искусств. Проект развития этого вида спорта "Пестрый пояс" стал победителем национального конкурса "Ты в игре". Он поддержан президентским грантом.Пока такая секция в нашем регионе работает только во Владимире. Для наставника взяться за такую работу - тоже испытание. Главное - решиться. И тогда станет ясно, эти дети просто чуть дольше привыкают к правилам.Кристина Иванова, Александр Голубев.Вести "Владимир"