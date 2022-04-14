Она сказала, что нужно переписать номера купюр за положенную пожилой женщине «Путинскую премию». В этот момент она обменяла настоящие купюры на фальшивые банкноты.

Во Владимире 23-летняя мошенница из Ярославля кинула бабушку на 110 тысяч рублей. Она представилась врачом и пообещала пенсионерке «премию».Она сказала, что нужно переписать номера купюр за положенную пожилой женщине «Путинскую премию». В этот момент она обменяла настоящие купюры на фальшивые банкноты.Жительница Владимира пошла в полицию. На аферистку завели уголовное дело.Девушку нашли и отдали под суд. Злоумышленница призналась в совершении преступления и возместила ущерб.Интересно, что дама ранее судима за аналогичное преступление. В результате её приговорили к двум годам колонии.Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.