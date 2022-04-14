Добавим, что первый этап иммунизации прошли более 651 тысячи жителей, второй – свыше 627 тысяч. Ревакцинировалось - более 115 тысяч владимирцев.

Во Владимирской области всего 8% ПЦР-тестов дают положительный результат на ковид. Месяц назад показатель превышал 50%. Об этом рассказала начальник отдела организации медицинской помощи департамента здравоохранения Светлана Григорян.В больницах региона за месяц сокращено более 1700 ковидных коек. В настоящее время развёрнуто 305 мест. Восстановлены объёмы оказания плановой медпомощи. Наращиваются темпы проведения диспансеризации и профилактических осмотров. Власти в очередной раз призвали население привиться.«Своевременная вакцинация или ревакцинация поможет сформировать и сохранить коллективный иммунитет от коронавируса и остановить его распространение», – заверила Светлана Григорян.Добавим, что первый этап иммунизации прошли более 651 тысячи жителей, второй – свыше 627 тысяч. Ревакцинировалось - более 115 тысяч владимирцев.