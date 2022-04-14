Во Владимирской области на 14 апреля выявлено 112 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Во Владимире диагноз подтвердился у ..

Во Владимирской области на 14 апреля выявлено 112 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 28 человек. Ещё 13 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 14 - в Ковровском, по 3 - в Петушинском, Александровском и Собинском, 9 - в Гусь-Хрустальном, 5 - в Камешковском, по 1 - в Гороховецком и Селивановском, 21 - в Вязниковском и 11 - в Суздальском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 149299 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 40690 заболевших во Владимире, 17619 - в Ковровском районе и 16393 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.