С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 149240 владимирцев.

Во Владимирской области на 14 апреля выявлено 106 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 26 человек. Ещё 15 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 9 - в Ковровском, по 2 - в Петушинском, Меленковском и Камешковском, 8 - в Кольчугинском, 4 - в Александровском, 3 - в Юрьев-Польском, 7 - в Гусь-Хрустальном, 3 - в Судогодском, 5 - в Собинском, по 1 - в Киржачском и Гороховецком, 11 - в Вязниковском и 7 - в Суздальском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 149240 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 40716 заболевших во Владимире, 17628 - в Ковровском районе и 16408 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.