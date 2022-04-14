В регионе началась подготовка к одному из самых важный дней в году - ко Дню Победы. Во...

В регионе началась подготовка к одному из самых важный дней в году - ко Дню Победы.Во Владимирской области пройдут акции "Сад памяти", "Окна Победы", "Зажги свечу", "Марафон добрых дел". В областном центре пройдет митинг-концерт и парад на площади Победы. И, конечно, самая объединяющая акция - "Бессмертный полк". Напомним, в два предыдущих года во Владимире День Победы проходил преимущественно на онлайн-площадках.