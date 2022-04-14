Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в...

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летней местной жительницы.Как сообщили в пресс-службе Управления МВД по Владимирской области, девушка обвиняется в совершении кражи.В ночь с 31 декабря на 1 января текущего года в дежурную часть полиции поступило заявление о хищении, совершенном в одном из местных кафе.Прибывшим сотрудникам полиции потерпевшая пояснила, что пропала её норковая шуба стоимостью 35 000 рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность к хищению жительницы поселка Городищи. Девушка пояснила, что совершила кражу под воздействием алкоголя.В ходе следствия причиненный ущерб был возмещен.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: https://stock.adobe.com/ru/