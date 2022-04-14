Во Владимирской области продолжается весеннее половодье. Сотрудники МЧС России мониторят обстановку. По состоянию на 14 апреля, все реки вскрылись ото льда. МЧС России по Владимирской

Во Владимирской области продолжается весеннее половодье. Сотрудники МЧС России мониторят обстановку. По состоянию на 14 апреля, все реки вскрылись ото льда. МЧС России по Владимирской области продолжает мониторинг обстановки. Он осуществляется при помощи 11 гидрологических постов и 16 водомерных линеек. А 13 апреля провели авиаразведку. За сутки произошло подтопление 1 жилого дома, 52 приусадебных участков,