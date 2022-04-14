Александровская городская прокуратура добилась расселения жильцов из аварийного дома. Завершено...

Александровская городская прокуратура добилась расселения жильцов из аварийного дома.Завершено рассмотрение гражданского дела по иску Александровского городского прокурора, поданному в интересах 14 семей, проживающих в стоквартирном четырехэтажном доме 6 по улице Чулкова в городе Карабаново Александровского района. Дом 1850 года постройки еще в середине 2016 года признан аварийным и подлежащим реконструкции, срок расселения - до 1 января 2021 года, а впоследствии - подлежащим сносу.Осенью 2021 года городским прокурором было направлено исковое заявление в суд о возложении обязанности на муниципалитет принять меры по переселению этих граждан.В ходе рассмотрения дела судом у 10 семей этого дома администрацией жилые помещения выкуплены, в отношении 4 семей исковые требования судом удовлетворены, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Фото: www.alexnews.info/