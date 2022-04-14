За последние сутки во Владимирской области выявлено 106 случаев заражения коронавирусом. Это на 6 меньше, чем накануне. Госпитализировано 26. Это на 5 больше, чем днем ранее. Всего лабораторно

За последние сутки во Владимирской области выявлено 106 случаев заражения коронавирусом. Это на 6 меньше, чем накануне. Госпитализировано 26. Это на 5 больше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 149 405. В лидерах по приросту Владимир – 26 заболевших за сутки. Муром на втором месте – 15. На