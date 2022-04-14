Специалисты исследовали 245 проб хлебобулочных и мукомольно-крупяных изделий.

Владимирский Роспотребнадзор потихоньку отходит от ковидных будней и возвращается к контролю за качеством еды. В первом квартале 2022 года ведомстве провело 60 проверок. Специалисты исследовали 245 проб хлебобулочных и мукомольно-крупяных изделий.Продукты проверялись на санитарно-химические, микробиологические и физико-химические показатели. У шести образцов обнаружены нарушения. Среди них: отсутствие сопроводительных документов, несоответствие маркировки.В организации заверили, что производителей наказали. Однако не сообщается каким образом. Ситуация, как обычно, «на контроле».