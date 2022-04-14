За 1 квартал 2022 года Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области проведено 60...

За 1 квартал 2022 года Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области проведено 60 контрольно-надзорных мероприятий, в ходе которых исследовано 245 проб хлебобулочных и мукомольно-крупяных изделий. Исследования проводились по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям. По результатам лабораторных исследований 6 проб продукции не соответствует нормативным требованиям по микробиологическим показателям, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.Основной характер выявленных нарушений в ходе контрольно-надзорных мероприятий: отсутствие товаросопроводительных документов, обеспечивающих прослеживаемость продукции, несоответствие маркировки на потребительских упаковках хлебобулочных изделий.В отношении лиц, осуществляющих производство и реализацию таких изделий с нарушением обязательных требований, Управлением приняты меры в соответствии с действующим законодательством.Ситуация по обеспечению качества и безопасности хлебобулочных и мукомольно-крупяных изделий остается на контроле Управления.Фото: https://pixabay.com/ru/