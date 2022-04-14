Во Владимире поймали троих местных жителей в возрасте 27, 28 и 32 лет за сбыт наркотиков в крупном объеме. Во время обысков по адресам проживания злоумышленников полицейские обнаружили и изъяли

Во Владимире поймали троих местных жителей в возрасте 27, 28 и 32 лет за сбыт наркотиков в крупном объеме. Во время обысков по адресам проживания злоумышленников полицейские обнаружили и изъяли пластиковые контейнеры, брикеты с растительным содержимым, а также полиэтиленовый пакет с порошком белого цвета, предметы, используемые для фасовки, навигатор и банковские карты. Эксперты установили, что