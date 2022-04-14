За сутки во Владимирской области зафиксировано подтопление жилого дома, 52 приусадебных участков, дороги, двух мостов.

За сутки во Владимирской области зафиксировано подтопление жилого дома, 52 приусадебных участков, дороги, двух мостов.На контроле ГУ МЧС региона:- подтопление садов и огородов в Судогде, СНТ Прибор, Волгарь, Мележа, Мележа-1 и в .- перелив четырёх автомагистралей и двух мостов;В ближайшее время ожидается подтопление:- 18 приусадебных участков в Судогде;- 30 садовых участков в СНТ «Волгарь»;- 35 огородов в СНТ «Берёзка».Как уточняют в пресс-службе МЧС, угроза жилым домам отсутствует. Жизнеобеспечение населения не нарушено. Проблемных вопросов нет. Мониторинг обстановки ведётся при помощи 11 гидрологических постов и 16 водомерных линеек.