Спикер Госдумы Вячеслав Володин возложил цветы на могилу основателя ЛДПР Владимира Жириновского.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин возложил цветы на могилу основателя ЛДПР Владимира Жириновского.В четверг, 14 апреля, исполнилось 9 дней со дня смерти основателя и бессменного лидера Либерально-демократической партии, одного из опытнейших депутатов, государственного и общественного деятеля Владимира Жириновского. Ярчайшая звезда российского политического небосклона погасла 6 апреля. Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин почтил память своего коллеги и товарища.Спикер Госдумы вместе с другими парламентариями сегодня посетил могилу бывшего руководителя ЛДПР на Новодевичьем кладбище Москвы. Депутаты возложили цветы к месту погребения выдающегося политика."9 дней как ушел из жизни Владимир Вольфович Жириновский. Светлая память",– написал в своем телеграмм-канале Вячеслав Володин. Напомним, 6 апреля именно он о смерти известного депутата Госдумы, назвав его ярким и талантливым политиком. По мнению спикера ГД, Владимир Жириновский был человеком, который глубоко понимал, как устроен мир, и многое предвидел.8 апреля во время прощания с основателем ЛДПР Вячеслав Володин подчеркнул, что уход парламентария является невосполнимой потерей. Он также обратил внимание, что на в честь Владимира Жириновского пришло тысячи россиян.Напомним, отпевание политика в храме Христа Спасителя провел лично патриарх Кирилл. Позже гроб с телом Владимира Жириновского доставили в Дом Союзов для прощания. В завершении траурная процессия отправилась на московское Новодевичье кладбище, где и похоронили основателя ЛДПР.