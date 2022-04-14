ВТБ Лизинг совместно с «ТехМашЮнит» предлагает дорожно-строительным компаниям технику Hyundai в наличии. У поставщика доступны к приобретению гусеничные экскаваторы моделей HX220S, HX340SL, R520LC-9S, а ..

ВТБ Лизинг совместно с «ТехМашЮнит» предлагает дорожно-строительным компаниям технику Hyundai в наличии. У поставщика доступны к приобретению гусеничные экскаваторы моделей HX220S, HX340SL, R520LC-9S, а также колесные экскаваторы серии R180W-9S и фронтальные погрузчики HL780-9S.В 2021 году ВТБ Лизинг профинансировал для своих клиентов в три раза больше техники Hyundai, чем в 2020 году. Основная масса переданной техники марки – экскаваторы (90% от продаж спецтехники бренда), остальное - погрузчики.«ВТБ Лизинг постоянно работает над тем, чтобы сделать покупку техники комфортной для своих клиентов. Одно из важных направлений этой работы — взаимодействие с поставщиками. В рамках сотрудничества с ТехМашЮнит мы рады предложить бизнесу технику Hyundai, поставку которой не надо ждать, так как она есть в наличии. Исходя из потребностей клиентов мы готовы сделать предложение с учётом минимального аванса, или минимальных ежемесячных платежей, или без переплат за лизинг», — отметил начальник управления развития бизнеса автолизинга компании Вячеслав Михайлов.Hyundai – южнокорейская компания, производящая надежное и качественное дорожно-строительное оборудование. В новых усовершенствованных моделях, представленных сейчас на российском рынке, оптимизирован расход топлива, увеличена мощность, изменена в сторону большего удобства панель управления. Техника Hyundai оснащается современными запчастями марок Cummins, Mitsubishi, Kawasaki, Toshiba.«ТехМашЮнит» – официальный дистрибьютор техники производства Hyundai Construction Equipment Co., Ltd. в России. Дополнительно компания предоставляет широкий спектр сервисного обслуживания и занимается продажей как оригинальных, так и неоригинальных запчастей любых мировых производителей ко всем видам техники бренда Hyundai.