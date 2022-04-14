По состоянию на 14 апреля в медорганизациях региона действуют 305 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 14 апреля в медорганизациях региона действуют 305 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 82 процента из них занято (250), свободны 55 коек.142742 пациента с COVID-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 283 человека.За период наблюдения в области отмечено 3403 летальных случая, за сутки – 4 человека.Напомним, 106 новых случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки во Владимирской области, госпитализация потребовалась 26 жителям региона.Фото: https://pixabay.com/ru/