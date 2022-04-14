В результате злоумышленник наворовал на 440 тысяч рублей.

Жителя Струнино приговорили к условному сроку по статье о мошенничестве. Сотрудник почты воровал вещи из посылок.Как рассказали в Александровском городском суде, в октябре 2019 года под вымышленными именами он заказывал дорогостоящие товары через интернет-приложение «Яндекс Маркет». По роду своей деятельности он имел доступ к месту хранения невостребованных посылок. Далее мужчина вынимал содержимое, заменяя его на посторонние предметы. В результате злоумышленник наворовал на 440 тысяч рублей. На него завели уголовное дело.Фигурант признал свою вину. С учётом смягчающих обстоятельств суд дал ему два года условно с аналогичным испытательным сроком.