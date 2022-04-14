Жители Владимира жалуются на плохие дороги, а жители села Суворотское на отсутствие дорог в прямом смысле слова и уже давно шутят между собой, что пора пересаживаться на вертолеты. Только

Жители Владимира жалуются на плохие дороги, а жители села Суворотское на отсутствие дорог в прямом смысле слова и уже давно шутят между собой, что пора пересаживаться на вертолеты. Только так, преодолевая грязевое месиво, жители села Суворотское могут пробраться к своим домам. Местные давно страдают от отсутствия дорог в населенном пункте, проехать по некоторым из них