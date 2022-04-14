Бюро расследований Народного фронта запускает новый опрос - о качестве питания в социальных...

Бюро расследований Народного фронта запускает новый опрос - о качестве питания в социальных учреждениях.Принять участие в нем может любой желающий. Это поможет активистам и экспертам узнать, с какими проблемами сталкиваются жители области или их дети в столовых детских садов, школ и больниц. Напомним, с сентября прошлого года Народный фронт совместно с Министерством просвещения России запустил горячую линию "Школьный завтрак" для контроля качества питания.Любой вопрос можно задать по бесплатному номеру. Он на ваших экранах.8-800-200-34-11