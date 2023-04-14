В доме у 44-летнего жителя Киржачского района полицейские обнаружили огнестрельное оружие – однозарядный гладкоствольный пистолет, предназначенный для стрельбы. Фигурант свою вину

В доме у 44-летнего жителя Киржачского района полицейские обнаружили огнестрельное оружие – однозарядный гладкоствольный пистолет, предназначенный для стрельбы. Фигурант свою вину признал, и объяснил, что самостоятельно переделал зажигалку-пистолет в настоящее боевое оружие. Сейчас на подозреваемого возбуждено уголовное дело. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!