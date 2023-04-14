Адаптация. Путь в жизнь: Во Владимирской области помогают воспитанникам детских домов и...

"Адаптация". Путь в жизнь": Во Владимирской области помогают воспитанникам детских домов и интернатов.Владимирский хлебокомбинат и Группа компаний "Делавант" начали проект по профессиональной и социальной адаптации воспитанников детских домов и интернатов "Адаптация". Путь в жизнь". Репортаж Веры Куликовой.Первый пункт благотворительной акции- Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних во Владимире. Ребятам привезли куличи от группы компаний DeLavant. В светлый праздник Пасхи никто не должен остаться без подарков.Владимир Лялин, член Совета директоров группы компаний DeLavant:- Мы разъезжаем и дарим больницам там, детским домам, госпиталям и многим другим. Вот в этом году мы помогали , как раз сейчас развозим детским домам куличи и помогали церквям.Не остались без подарка и сами благотворители. Воспитанники сделали его собственными руками.Автомобиль "Делавант" побывал и в Собинке. Куличи доставили в "Центр содействия семейному воспитанию и постинтернатного сопровождения". Владимир Лялин встретился со старшеклассниками. Рассказал о благородной и почетной профессии хлебопёка. Владимирский хлебокомбинат и группа DeLavant организаторы проекта по профессиональной и социальной адаптации воспитанников детских домов "Адаптация. Путь в жизнь." На предприятии требуются специалисты разных профилей-технологи, инженеры, водители, автомеханики, айти- специалисты, мукомолы.Владимир Лялин, член Совета директоров группы компаний DeLavant:- Стараемся всячески и помогать, и проработать все детали и все возможности, чтобы это было эффективно и чтобы детям помочь скажем так успешными в жизни и получить профессию, и быть востребованными в обществе.Подарки получили также владимирский и суздальский детские дома. Не остались без внимания и вынужденные переселенцы из ДНР. Кстати, некоторые из них уже трудоустроены на Владимирском хлебокомбинате.Екатерина Григор, вынужденный переселенец из ДНР:- Боже мой! Мы Вам так благодарны! От всего ПВР "Доброе" мы вас благодарим. Мы даже не ожидали такого подарка в такой святой праздник , великий день. Благодарим Вас!Группа компаний Делавант в прошлом году испекла семьсот тысяч куличей, в этом году планируют довести эту цифру до миллиона!Владимир Лялин, член Совета директоров группы компаний DeLavant:- Мы этой цели достигнем! И наши куличи окажутся на всех полках и столах не только Владимирской области и России в целом. Мы приглашали батюшек на Владимирский хлебокомбинат, Вязниковский хлебокомбинат. Они освящали эти куличи, освящали линии.Всего в ходе пасхальной акции на благотворительность пошли сотни куличей.Вера Куликова, Илья Хлудов. Вести-Владимир.