Адаптация. Путь в жизнь: Во Владимирской области помогают воспитанникам детских домов и...
"Адаптация". Путь в жизнь": Во Владимирской области помогают воспитанникам детских домов и интернатов.
Владимирский хлебокомбинат и Группа компаний "Делавант" начали проект по профессиональной и социальной адаптации воспитанников детских домов и интернатов "Адаптация". Путь в жизнь". Репортаж Веры Куликовой.
Первый пункт благотворительной акции- Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних во Владимире. Ребятам привезли куличи от группы компаний DeLavant. В светлый праздник Пасхи никто не должен остаться без подарков.
Владимир Лялин, член Совета директоров группы компаний DeLavant:
- Мы разъезжаем и дарим больницам там, детским домам, госпиталям и многим другим. Вот в этом году мы помогали , как раз сейчас развозим детским домам куличи и помогали церквям.
Не остались без подарка и сами благотворители. Воспитанники сделали его собственными руками.
Автомобиль "Делавант" побывал и в Собинке. Куличи доставили в "Центр содействия семейному воспитанию и постинтернатного сопровождения". Владимир Лялин встретился со старшеклассниками. Рассказал о благородной и почетной профессии хлебопёка. Владимирский хлебокомбинат и группа DeLavant организаторы проекта по профессиональной и социальной адаптации воспитанников детских домов "Адаптация. Путь в жизнь." На предприятии требуются специалисты разных профилей-технологи, инженеры, водители, автомеханики, айти- специалисты, мукомолы.
Владимир Лялин, член Совета директоров группы компаний DeLavant:
- Стараемся всячески и помогать, и проработать все детали и все возможности, чтобы это было эффективно и чтобы детям помочь скажем так успешными в жизни и получить профессию, и быть востребованными в обществе.
Подарки получили также владимирский и суздальский детские дома. Не остались без внимания и вынужденные переселенцы из ДНР. Кстати, некоторые из них уже трудоустроены на Владимирском хлебокомбинате.
Екатерина Григор, вынужденный переселенец из ДНР:
- Боже мой! Мы Вам так благодарны! От всего ПВР "Доброе" мы вас благодарим. Мы даже не ожидали такого подарка в такой святой праздник , великий день. Благодарим Вас!
Группа компаний Делавант в прошлом году испекла семьсот тысяч куличей, в этом году планируют довести эту цифру до миллиона!
Владимир Лялин, член Совета директоров группы компаний DeLavant:
- Мы этой цели достигнем! И наши куличи окажутся на всех полках и столах не только Владимирской области и России в целом. Мы приглашали батюшек на Владимирский хлебокомбинат, Вязниковский хлебокомбинат. Они освящали эти куличи, освящали линии.
Всего в ходе пасхальной акции на благотворительность пошли сотни куличей.
Вера Куликова, Илья Хлудов. Вести-Владимир.