В пункт временного размещения вынужденных переселенцев из Донбасса и Украины во Владимире накануне Пасхи доставили куличи.

По инициативе депутата Госдумы от Владимирской области Алексея Говырина в пункт временного размещения вынужденных переселенцев из Донбасса и Украины во Владимире накануне Пасхи доставили куличи. Об этом он рассказал в своём«В этом ПВР живут несколько десятков человек из ЛНР, ДНР и Харьковской области. Они были вынуждены покинуть свои дома. Кто-то приехал всего пару месяцев назад, но уже устроился на работу. Дети ходят в школу. И в целом, говорят, условия хорошие. Проблемы возникают из-за документов: подтвердить образование, трудовой стаж, инвалидность. Все обращения взял в работу. В понедельник встречаюсь с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Будем вместе искать системное решение. Отдельное спасибо Владимирскому хлебокомбинату, что оперативно выполнили заказ», - сообщил парламентарий.В свою очередь, эвакуированные жители поблагодарили депутата за внимание и поддержку.