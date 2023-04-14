Анатолий Антонов, художественный руководитель Владимирской областной филармонии рассказал о новой...

Анатолий Антонов, художественный руководитель Владимирской областной филармонии рассказал о новой программе "Времена года".Уже 18 апреля на сцене областной филармонии - уникальная программа. "Времена года" Чайковского в исполнении владимирского русского оркестра. Как рождалась эта версия? И почему она - творческий эксперимент? Об этом "Вестям" рассказал Анатолий Антонов, художественный руководитель филармонии, главный дирижёр владимирского русского оркестра, заслуженный деятель искусств России.