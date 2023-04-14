Специальная программа пройдет 16 апреля в 19 парках Москвы.

В день празднования Пасхи, 16 апреля, в 19 столичных парках для москвичей организуют более 300 тематических мероприятий. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина."Приглашаем жителей и гостей столицы провести пасхальное воскресенье в 19 парках. С 12:00 до 18:00 там пройдут творческие и ремесленные мастер-классы, выступят хоровые коллективы и звонари", – приводят ее слова на портале мэра и правительства Москвы.Пасхальные мероприятия состоятся в парках "Сокольники", "Северное Тушино", "Красная Пресня", "Митино", а также на других природных территориях. Для москвичей выступят в том числе коллективы "Талица", "Крапива", "Орион".В ходе творческих мастер-классов все желающие смогут создать ароматическое саше, освоить технику декупажа, сделать пасхальный венок и провести время за другим занятием.В период с 16 по 29 апреля на площадках у семи столичных храмов состоятся пасхальные концерты. Их организуют около храма Иконы Божией Матери "Живоносный источник" в Царицыне, Богоявленского кафедрального собора в Елохове, храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке и других православных церквей.В честь праздника Пасхи в Москве продлят работу общественного транспорта. В Пасхальную ночь Московский метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) будут перевозить пассажиров до 02:00. Более 160 автобусных, электробусных и трамвайных маршрутов будут работать для москвичей до 03:30.