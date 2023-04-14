Более семи лет для жителей Владимирской области работают передвижные центры здоровья.
В них врачи...
Более семи лет для жителей Владимирской области работают передвижные центры здоровья.
В них врачи из областного центра оказывают бесплатные, качественные медицинские услуги. Проект реализуется по инициативе депутата Госдумы Григория Аникеева. Подробности – в нашем сюжете.
Медицинские комплексы выезжают в различные населенные пункты региона, в том числе на предприятия Владимирской области. Недавно необходимое обследование прошли сотрудники научно-производственной организации «Наука» Киржачского района.
Светлана Рябкова, директор по персоналу ПАО НПО "Наука":
- С передвижными медицинскими центрами мы работаем не первый год и считаем это очень эффективным и хорошим таким проектом. Потому что наши сотрудники имеют возможность в процессе в рабочем, не отрываясь пройти здесь обследование необходимое, получить консультацию квалифицированных врачей. Сохранение и укрепление здоровья наших сотрудников – это одно из основных условий достижения намеченных целей. И вместе с передвижным медицинским центром, я уверена, мы делаем одно большое и очень важное дело!
Научно-производственная организация "Наука" была основана в 2002 году. Она является одним из лидеров в области производства и поставки приборной продукции для промышленных предприятий.
Артур Кононов, слесарь-сборщик ПАО НПО "Наука":
- Поверка сердца, проверка зрения – это на самом деле очень важно. Все достаточно тщательно проверяют, обследуют, сразу выдают тебе результаты, сразу говорят, в чем проблема. Здорово на самом деле.
Главная задача передвижных центров – сохранение здоровья жителей Владимирской области.
Эльвира Белоусова, врач-офтальмолог:
- В передвижных центрах здоровья установлено хорошее современное оборудование, проводятся все виды ультразвуковых исследований. Профилактические меры они, конечно же, очень важны, и консультация узкого специалиста, а также ультразвуковое исследование зачастую помогают вовремя установить первые признаки заболевания и помочь пациенту в дальнейшем. Это прекраснейшая возможность для жителей Владимира и Владимирской области, наших с вами земляков, получить грамотную медицинскую помощь.
Все подробности о выездах передвижных центров здоровья вы можете узнать в группе «Милосердие и порядок» ВКонтакте и на сайте общественной организации www.vpoo-mip.ru