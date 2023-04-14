Более семи лет для жителей Владимирской области работают передвижные центры здоровья. В них врачи...

Более семи лет для жителей Владимирской области работают передвижные центры здоровья.В них врачи из областного центра оказывают бесплатные, качественные медицинские услуги. Проект реализуется по инициативе депутата Госдумы Григория Аникеева. Подробности – в нашем сюжете.Медицинские комплексы выезжают в различные населенные пункты региона, в том числе на предприятия Владимирской области. Недавно необходимое обследование прошли сотрудники научно-производственной организации «Наука» Киржачского района.Светлана Рябкова, директор по персоналу ПАО НПО "Наука":- С передвижными медицинскими центрами мы работаем не первый год и считаем это очень эффективным и хорошим таким проектом. Потому что наши сотрудники имеют возможность в процессе в рабочем, не отрываясь пройти здесь обследование необходимое, получить консультацию квалифицированных врачей. Сохранение и укрепление здоровья наших сотрудников – это одно из основных условий достижения намеченных целей. И вместе с передвижным медицинским центром, я уверена, мы делаем одно большое и очень важное дело!Научно-производственная организация "Наука" была основана в 2002 году. Она является одним из лидеров в области производства и поставки приборной продукции для промышленных предприятий.Артур Кононов, слесарь-сборщик ПАО НПО "Наука":- Поверка сердца, проверка зрения – это на самом деле очень важно. Все достаточно тщательно проверяют, обследуют, сразу выдают тебе результаты, сразу говорят, в чем проблема. Здорово на самом деле.Главная задача передвижных центров – сохранение здоровья жителей Владимирской области.Эльвира Белоусова, врач-офтальмолог:- В передвижных центрах здоровья установлено хорошее современное оборудование, проводятся все виды ультразвуковых исследований. Профилактические меры они, конечно же, очень важны, и консультация узкого специалиста, а также ультразвуковое исследование зачастую помогают вовремя установить первые признаки заболевания и помочь пациенту в дальнейшем. Это прекраснейшая возможность для жителей Владимира и Владимирской области, наших с вами земляков, получить грамотную медицинскую помощь.Все подробности о выездах передвижных центров здоровья вы можете узнать в группе «Милосердие и порядок» ВКонтакте и на сайте общественной организации www.vpoo-mip.ru