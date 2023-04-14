Из них 2,5 миллиарда рублей направлены в резервный фонд.

Бюджет Владимирской области увеличен на 6 млрд рублей. Изменения в главный финансовый документ страны утверждены депутатами Законодательного собрания Владимирской области.Как рассказал заместитель министра финансов Максим Васенин, сумма сложилась из безвозмездных поступлений из федеральной казны, налогов на прибыль и имущество организаций, а также акцизов.Собственные доходы составили почти 5 млрд. Из них 2,5 миллиарда рублей направлены в резервный фонд на «чёрный день». Почти 900 млн рублей потратят на поддержку городов и районов области, на 500 млн рублей увеличится Дорожный фонд. Ещё 263 млн рублей выделили на достройку четырёх школ: в Коврове, Вязниках, Покрове и Сновицах. Дополнительные 150 млн рублей израсходуют на возведение поликлиники в Муроме и увеличение выплат медработникам.Федеральные средства (1,3 млрд) направлены на развитие туризма, формирование комфортной городской среды, а также поддержку беженцев из Украины и ЛДНР.Теперь доходная часть регионального бюджета составляет 92 млрд рублей, а расходная – почти 99.