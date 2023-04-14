Перед тем как попасть на передовую они пройдут дополнительную подготовку.
Десять контрактников из Владимирской области отправились в зону СВО. Перед тем как попасть на передовую они пройдут дополнительную подготовку.
Отправка состоялась во Владимире от ДК «Молодежи».
«С напутственными словами к бойцам обратились представители военкомата, ветераны боевых действий, родные и близкие. Министр региональной безопасности Сергей Полузин пожелал новобранцам служить честно и вернуться живыми», - рассказали в пресс-службе регионального правительства.