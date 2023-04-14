Реализуемая госкорпорацией Росатом программа Атомкласс теперь доступна для учащихся города Энергодар. Об этом сообщила пресс-служба Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Реализуемая госкорпорацией "Росатом" программа "Атомкласс" теперь доступна для учащихся города Энергодар. Об этом сообщила пресс-служба Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).Новый профильный класс открылся 14 апреля на базе средней школы №5. "Атомкласс" включает два кабинета: один предназначен для углубленного изучения математики, во втором школьники будут заниматься по естественно-научному профилю.Для проектной и практической деятельности обустроли лабораторный комплекс со специализированным оборудованием, интерактивными панелями, ноутбуками и электронно-справочным табло. Там будут проходить занятия по точным наукам – математике, геометрии и тригонометрии.Помещения учебного заведения капитально отремонтировали в рамках проекта "Школа Росатома". Созданы все условия для освоения естественных, технических и гуманитарных наук, а также программ цифрового профиля.Для успешного старта учебного процесса в марте 2023 года учителя из Энергодара посетили город Нововоронеж и ознакомились с образовательными программами "Атомкласса". Для педагогов проводят онлайн-курсы повышения квалификации, оказывают методическую помощь и консультируют по разным вопросам.Программа "Атомкласс" работает в 60 школах России. Проект призван развивать математическое и естественно-научное образование в средних учебных заведениях.