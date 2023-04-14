SHAMAN уже ездил в Мариуполь и Луганск.

SHAMAN уже ездил в Мариуполь и Луганск.Российский певец Ярослав Дронов впервые засветился на телевидении в третьем сезоне шоу "Голос" в 2014 году. Он дошел до финала и занял второе место. Его наставницей была Пелагея. Музыкант признавался, что ему не подходит обычное человеческое имя, да и фанаты раньше неоднократно сравнивали его с шаманом – так и родился псевдоним. В прошлом году имя SHAMAN зазвучало с новой силой на всю Россию. Автор песен и певец исполнил композицию "Я русский", которая вмиг стала хитом и покорила сердца миллионов.Сегодня певца SHAMAN знают все, а его песни наизусть поют тысячи фанатов на концертах. Артист активно гастролирует по России и ездит в новые регионы страны, где выступает перед местными жителями и военнослужащими, поднимая дух нации.Недавно у SHAMAN появился конкурент. Певец Руслан Баринов сделал гимн СВО в поддержку России -песню "Крылья". Бизнесмен Дмитрий Кудрявцев в беседе с "Дни.ру" заявил, что композиция звучит не менее патриотично, чем "Я русский"."Шаман один из сильнейших молодых патриотических музыкантов! Но мне удалось услышать отрывок песни "Крылья" Руслана Баринова, могу сказать, это реальный конкурент, хоть и стиль разный. Было бы интересно услышать даже дуэт Шамана и Руслана. И такой талант должен помогать нашим героям на передовой СВО, нужно обязательно парню исполнить песню вживую и поддержать солдат. Точного сходства у них нет, но есть общий настрой и атмосфера", – рассказал предприниматель.