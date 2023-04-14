Пятеро выходцев из Азии получили сроки от 8 до 13 лет.

Во Владимирской области пятерых азиатов осудили за вербовку террористов и призывы к террактам. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ.Выходцы из центральной Азии, отбывавшие срок в одной из владимирских колоний, организовали религиозно-экстремистскую ячейку сторонников «Исламского государства» (организация запрещена на территории РФ). Целью группировки было вовлечение заключенных в террористическую деятельность после выхода на волю.Обвиняемые призывали других осуждённых к совершению террактов на территории России, а также к выезду в Сирию для помощи ИГИЛ*.В результате трое получили по 13, 12 и 11,5 лет тюрьмы, а ещё двое - по 8.ИГИЛ - организация запрещена на территории РФ.