Еще один центр для животных во Владимирской области оказался на грани закрытия. “Дом северной собаки” находится в Петушинском районе. В нем содержится около 250 собак ездовых пород. Яна

Еще один центр для животных во Владимирской области оказался на грани закрытия. “Дом северной собаки” находится в Петушинском районе. В нем содержится около 250 собак ездовых пород. Яна Ремизова 8 лет назад купила здесь землю и решила помогать хаски, лайкам и маламутам. Подбирала их с улиц, сотрудничала с другими приютами и даже оформила НКО. Но